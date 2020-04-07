В Москве главный врач больницы заразилась коронавирусом

В Москве заразилась коронавирусом главный врач расположенной на Таганке городской клинической больницы №23 имени И.В. Давыдовского профессор Елена Васильева. Об этом она рассказала РИА Новости.

Телеграм-канал Mash, первым сообщивший о ее заражении, утверждал, врачи проверяют на коронавирус больше 500 человек, контактировавших с ней, однако сама она отрицает это. По словам врача, она самоизолировалась сразу после того, как узнала, что у одного из ее пациентов подтвердился коронавирус, и долгое время работала удаленно.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился и у нескольких сотрудников московского центра травматологии им. Приорова, находящегося на севере города рядом с Тимирязевским парком. Заражение находили также у главврача больницы в Новой Москве Дениса Проценко, где лечат большую часть московских пациентов с COVID-19. В Коми несколько больниц стали очагом заболевания, из-за чего регион вошел в число лидеров по случаям заражения.