СК возбудил дело из-за шуточного видео о том, что коронавирус по замыслу масонов попал в Китай из России

Главное следственное управление СК начало расследование из-за публикации в твиттере видео о том, что коронавирус якобы разработали российские ученые. Есть ли в уголовном деле о распространении фейка первые фигуранты, пресс-служба ведомства не уточнила.

Согласно их сообщению, в ролике говорилось о том, что вирус якобы был создан в государственном научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирске, после чего «путем взрыва» был «умышленно распространен на территории России и КНР».

Предположительно, речь идет об опубликованном 6 апреля видео в твиттере блогера AlexanderThorn. В ролике комик, подражая стилистике алармистских роликов, говорит о том, что якобы осенью в «Векторе» намеренно по замыслу масонов взорвали газовый баллон, где содержался коронавирус, чтобы дым от специально подожженных сибирских лесов донес его до Китая. Это было нужно, «чтобы правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться», заключал блогер.

О возбуждении дела впоследствии написал сам автор аккаунта. Он уточнил «Новой газете», что сейчас живет в Нью-Йорке, а о самом деле узнал из новостей. Ни сотрудники российских правоохранительных органов, ни руководство соцсети с ним пока не связывались. В своих историях в инстаграме он также рассказал, что некоторые комментаторы его поста восприняли видео всерьез и отмечали под постом аккаунт Следственного комитета.

Отдельную статью в УК для фейков о распространении опасных инфекций президент Владимир Путин ввел 1 апреля. Если публикация повлекла причинение вреда здоровью человека, то ее автору может грозить штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Первое дело возбудили в Санкт-Петербурге спустя несколько дней после этого. Дело завели на члена территориального избиркома, активистку Анну Шушпанову, которая со слов местного жителя рассказала во «ВКонтакте» о том, что в местной поликлинике отпустили лечиться на дому мужчину с коронавирусом в легкой форме, однако всех, кто с ним контактировал не установили.