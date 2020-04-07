Российские авиакомпании отказались от 90% ежедневных рейсов из-за падения спроса

Российские авиакомпании сейчас выполняют только 12% от числа ежедневных внутренних рейсов, которое выполнялись ранее. По данным билетного оператора Tutu.ru, за сутки из всех российских аэропортов вылетеле порядка 400 самолетов — из 3168 в нормальной ситуации.

В главных московских аэропортах доля падения еще больше, чем по стране: так, в «Шереметьеве» и «Домодедове» сохранили порядка 8% от прежних рейсов (41 из 503 в первом и 48 из 600 во втором), а во «Внукове» — 14 рейсов из 130 (около 11%). В новосибирском «Толмачеве» сохранилась почти треть — 35 из 111.

Часть авиакомпаний после прекращения международнго ависаообщения вовсе прекратили полеты и внутри страны. Первой об этом в конце марта объявила дочка «Аэрофлота» лоукостер «Победа»; к ней присоединились чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly. Принадлежащая туроператору Pegas Touristik авиакомпания Nordwind передала оставшиеся направления сестринской авиакомпания «Икар».