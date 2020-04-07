В Петербурге обнаружили больных COVID-19 в больнице, где врачи жаловались на отсутствие средств защиты

В Санкт-Петербурге у шести пациентов Покровской больницы №2, расположенной на Васильевском острове, подтвердилось заражение коронавирусом нового типа. Из-за этого в трех отделениях ввели карантин, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Смольного.

Ранее там уже закрывали на карантин вместе с персоналом отделение кардиологии, после того как туда поступил мужчина с коронавирусом. В конце марта больницу начали готовить к приему пациентов с пневмонией, в том числе и вызванной коронавирусом, однако врачи жаловались на отсутствие необходимых средств защиты.

На инфекционное отделение выделяется «один-два» комплекта средств защиты и «один-два» респиратора, утверждал персонал Покровской больницы в своем видеообращении, которое 3 апреля опубликовала «Фонтанка». В палаты не был проведен кислород, кислородных баллонов там также нет, отмечали они.

«Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции <..> Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным», — говорили медики.

Фото: скриншот видеообращения

«Правозащита Открытки», как сообщили в организации, по просьбе персонала подала жалобы в профильные министерства — Минздрав и Минпромторг. Департамент здравоохранения Смольного в пресс-релизе от 7 апреля заверил, что в Покровскую больницу уже направили тысячу защитных костюмов, выделенных городу от Минпромторга.