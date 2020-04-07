Пермский суд оправдал медсестру, на которую полиция составила протокол за нарушение режима самоизоляции

В Индустриальном районном суде Перми оправдали медсестру, на которую ранее составили протокол за нарушение режима самоизоляции, сообщает портал 59.ру.

Медика остановили ночью на улице, когда она шла на ночную смену. Женщина объяснила, что в спешке забыла свой пропуск на работу дома, однако полицейские все равно составили на нее протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Медсестре грозил штраф до 40 тысяч рублей.

В итоге суд, рассмотрев все материалы, прекратил административное дело о штрафе, не найдя в действиях женщины состава административного правонарушения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники органов внутренних дел ежедневно выявляют граждан, нарушающих установленные запреты на ограничения режима самоизоляции. Так, со 2 апреля по 6 апреля, сотрудниками полиции выявлен 251 факт нарушений. Составлено 163 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Еще 88 протоколов составлено за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ.