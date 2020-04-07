Трамп подписал указ о праве США на освоение ресурсов Луны. «Роскосмос» посчитал это попыткой захвата планет

Президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Космическое пространство с юридической и физической точки зрения — это уникальное пространство для деятельности человечества, и США не рассматривают его в качестве общественного достояния», — указано в сообщении. Поэтому политика американских властей должна быть направлена на стимулирование международной поддержки добычи и использования ресурсов в космосе, считают в Белом доме.

Госсекретарю поручено противодействовать любым попыткам других государств трактовать соглашение о Луне от 1979 года как документ, отражающий международной право. Согласно этому договору, принятому резолюцией Генассамблеи ООН, освоение спутника — это достояние всего человечества, а не отдельной страны. США документ не подписывали.

В «Роскосмосе» действия американских властей посчитали «попытками экспроприации» космического пространства. «Агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — уверен замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — заявил он.

В 2017 году Трамп подписал указ о начале новой американской лунной программы. Весной прошлого года она получила название «Артемида». Предполагается, что осуществление программы станет этапом к освоению Марса, которое планировалось начать в 2030-х годах. В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса в NASA решили перенести сборку космических кораблей для полетов на Луну и Марс.