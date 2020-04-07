Мурманский оперштаб солгал о женщине с подозрением на коронавирус. Ее затравили в соцсетях

В Мурманске пожаловались в прокуратуру на действия оперативного штаба по противодействию коронавирусу после публикации сообщения о принудительной госпитализации местной жительницы.

4 апреля штаб распространил информацию о принудительной госпитализации вернувшейся из Финляндии женщины, в котором говорилось, что та «не соблюдала режим самоизоляции и создавала угрозу распространения коронавируса» и «обязана была находиться дома, а также сдать анализы на COVID-19, но все это проигнорировала». Пользователи соцсетей потребовали отправить в тюрьму и казнить нарушительницу.

Как следует из расследования блогера Александра Серебряникова, женщина сразу по возвращении из-за границы обратилась на «горячую линию», а затем самоизолировалась. Это подтверждают справки государственных органов (в распоряжении «Новой газеты»): 63-летняя С. действительно обращалась на горячую линию 19 марта – в день возвращения из-за границы, затем две недели находилась одна в квартире. На 10-й день вызвала «скорую» из-за симптомов ОРВИ, но от госпитализации отказалась, так как закон разрешает самоизоляцию как альтернативу стационарному наблюдению. Анализ на COVID-19 у нее не брали.

2 апреля – уже по истечении 14-дневного срока – замглавного санитарного врача области Ермакова издала постановление о ее принудительной госпитализации «до получения отрицательного результата по COVID-19». Мазок у С. взяли дома на следующий день, его результаты все еще не готовы. 4 апреля Роспотребнадзор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации. А оперштаб немедленно распространил ложное сообщение о безответственном поведении пожилой женщины. Хоть ее имя в релизе не названо, в маленьком городе оно недолго было секретом.

«Доктор на первом же обходе сказал маме, мол, впервые видит, чтобы здорового человека госпитализировали по суду, но если “они” так хотят, придется взять второй анализ. Мама чувствует себя прекрасно, ее легкие проверили, сказали, что все хорошо», – рассказал «Новой» сын пострадавшей. Он готовится обжаловать решение суда и написал жалобу в прокуратуру на оперштаб, распространивший заведомо ложную информацию о его матери.

В региональном министерстве информации, сотрудники которого отвечают за выпуск сообщений штаба, ситуацию комментировать не стали.