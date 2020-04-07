Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

WhatsApp для борьбы с фейками запретил пересылать сообщения нескольким людям за раз

Общество

 

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp запретил пересылать нескольким людям за раз «вирусные» сообщения, которые уже отправлялись через цепочку из пяти и более людей. 

«Мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации, — объявили разработчики мессенджера в своем блоге. — Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения».

Ранее можно было добавить до 256 контактов в каждый список рассылки. После того, как в Индии мессенджер обвинили в подстрекательстве к насилию из-за недостоверных сообщений, WhatsApp в прошлом году также стал помечать двумя стрелками часто пересылаемые сообщения. С прошлой осени пользователь может указать в своем профиле, кто имеет право добавлять его в групповые чаты.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, фейки, whatsapp, va
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera