МВД раскрыло подпольный магазин «Банк России», который через даркнет запустил в оборот около миллиарда фальшивых рублей

Полиция раскрыла подпольный магазин с названием «Банк России», который через «Гидру» — торговую площадку в даркнете — запустил в оборот около миллиарда фальшивых рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

Первые фальшивые купюры высокого качества обнаружили в Татарстане в прошлом году, местное управление МВД тогда же завело уголовное дело. После этого поддельные банкноты стали находить и в других регионах страны.

Позже оперативники выяснили, что деньги печатали в Нижнем Новгороде. Их сбытом занималась, как считают в МВД, 25-летняя москвичка. Ей также помогал житель подмосковной Балашихи, создавший на «Гидре» несколько интернет-магазинов.

Фальшивомонетчики успели запустить в оборот в общей сложности около миллиарда рублей номиналом в пять тысяч, две тысячи и одну тысячу рублей. Газета отмечает, что не каждый детектор в магазине мог распознать подделку. Установить личности злоумышленников удалось только в 2020 году, так как они сами были знакомы только по никам в даркнете.

В рамках уголовного дела задержали троих жителей Нижегородской области, которые занимались печатью купюр. Во время обысков у них среди прочего обнаружили макеты банкнот, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Фигурантами дела стали несколько десятков человек из 30 регионов России. По информации «Коммерсанта», большинство из них уже признали свою вину.