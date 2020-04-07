Рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, о котором американцам сообщили всего за три часа до вылета, решили перенести на вечер

«Аэрофлот» уведомил американских дипломатов, которые в пятницу 3 апреля не смогли вылететь из Москвы в Нью-Йорк, что им автоматически переоформили билеты на новый рейс, регистрация на который заканчивалась через несколько часов после получения письма — в 13:00 мск.

Как рассказала в твиттере пресс-атташе посольства США Ребекка Росс, «еще прошлым вечером и сегодня утром российские власти и "Аэрофлот" заверяли, что никакого рейса сегодня не будет». После этого им сообщили, что вылет самолета из Шереметьево, который должен был состояться в 14:15 мск, перенесли на 18:00.

«Мы понимаем ваше недовольство резкими изменениями в расписании и уведомлением о них. Мы делаем, что можем, чтобы собирать имеющуюся информацию и продолжим помогать живущим в России американцам», — написала Росс.

Самолет до Нью-Йорка 3 апреля остановили перед самым вылетом; в аэропорту Джона Ф. Кеннеди несколько сотен российских граждан также ждали его, чтобы вернуться на родину. Россия в тот день решила окончательно закрыть международное авиасообщение и приостановить рейсы по вывозу граждан на родину. За рубежом тогда оставались, по разным оценкам, от 25 до 30 тысяч россиян.

Вечером 6 апреля полеты возобновили, в Россию уже прилетели первые самолеты из Киргизии и Бангладеш. 7 апреля в России ожидаются четыре рейса из столицы Таиланда Бангкока, а также по одному рейсу из Токио, Сеула и Алжира. Между тем, в посольстве России в Вашингтоне заявили, что число заявок от желающих вернуться на родину из США пока недостаточно для направления даже одного самолета. МИД предложил разместить оставшихся в США в семьях соотечественников.