В Уфе прокуратура обжаловала штраф за нарушение самоизоляции для задержанного во время перепарковки машины
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
Прокуратура Ленинского района Уфы опротестовала решение мирового судьи А. Валиулиной, которая оштрафовала на 15 тысяч рублей 33-летнего местного жителя Руслана Шарифуллина. В ночь на 2 апреля он вышел во двор перепарковать машину и был задержан полицией.
Как сообщил «Новой газете» адвокат водителя Рамиль Гизатуллин, протест принесен в первую очередь по формальному основанию: в соответствии с новыми поправками в КоАП, такие штрафы имеют право накладывать только районные суды, а мировой судья превысила свои полномочия.
Аргумент нарушения подсудности предрешает определение Ленинского районного суда Уфы, который должен будет отменить решение Валиулиной, а затем принять дело к своему производству. Но зампрокурора района Т.Т. Каюмов пошел дальше и попросил вовсе прекратить дело, так как, во-первых, действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности.
Во-вторых, и в прецедентном отношении это важно – составлять протоколы по новой статье 20.6.1 КоАП, введенной в действие с 1 апреля в связи с карантином, имеют право не органы МВД, а лишь должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Создающаяся прямо на ходу практика применения законодательства о карантине крайне важна, так как в неразберихе, с учетом привычки судов и правоохранительных органов игнорировать презумпцию невиновности и вообще все аргументы фигурантов, будет, конечно, наломано немало дров.