В Уфе прокуратура обжаловала штраф за нарушение самоизоляции для задержанного во время перепарковки машины

Прокуратура Ленинского района Уфы опротестовала решение мирового судьи А. Валиулиной, которая оштрафовала на 15 тысяч рублей 33-летнего местного жителя Руслана Шарифуллина. В ночь на 2 апреля он вышел во двор перепарковать машину и был задержан полицией.

Как сообщил «Новой газете» адвокат водителя Рамиль Гизатуллин, протест принесен в первую очередь по формальному основанию: в соответствии с новыми поправками в КоАП, такие штрафы имеют право накладывать только районные суды, а мировой судья превысила свои полномочия.

Аргумент нарушения подсудности предрешает определение Ленинского районного суда Уфы, который должен будет отменить решение Валиулиной, а затем принять дело к своему производству. Но зампрокурора района Т.Т. Каюмов пошел дальше и попросил вовсе прекратить дело, так как, во-первых, действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности.

Во-вторых, и в прецедентном отношении это важно – составлять протоколы по новой статье 20.6.1 КоАП, введенной в действие с 1 апреля в связи с карантином, имеют право не органы МВД, а лишь должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Создающаяся прямо на ходу практика применения законодательства о карантине крайне важна, так как в неразберихе, с учетом привычки судов и правоохранительных органов игнорировать презумпцию невиновности и вообще все аргументы фигурантов, будет, конечно, наломано немало дров.