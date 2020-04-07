В Приморье отложили введение системы смс-пропусков из-за «отсутствия необходимости» в них

Власти Приморского края отложили на неопределенный срок запуск системы пропусков для работающих во время режима самоизоляции из-за «отсутствия необходимости» в ней. Людей на улицах без смс с подтверждающим кодом обещали не штрафовать.

«Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно имеет паспорт и справку с места работы, – сказал министр цифрового развития края Сергей Максимчук. – В ближайшее время мы продолжим дорабатывать систему электронных пропусков. Она будет запущена в полном объеме только при соответствующем решении оперативного штаба в случае необходимости. Пока такой необходимости нет».

Коды с 7 апреля должны были прислать всем продолжающим работать жителям края, которые заполнили соответствующую анкету на сайте госуслуг, однако не все получили его, отмечается в пресс-релизе правительства региона. На походы в магазин, экстренное посещение врача и выгул домашнего животного получать разрешение было не нужно.

Ранее спецпропуска также ввели в Татарстане (по смс) и Нижегородской области (через портал госуслуг); в Краснодарском крае, Севастополе, Пермском крае и Саратовской области, где пропуска для сотрудников выдавали в руки предпринимателям, были массовые очереди. В Москве введение QR-кодов на перемещение по городу отложили.

Система кодов для профилактики распространения коронавируса, несмотря на критику от правозащитников, была впервые применена в Китае, который первым преодолел вспышку заболевания: для пользования транспортом и посещения общественных мест жители получали один из трех статусов в зависимости от их состояния здоровья и предыдущих маршрутов. Специальное приложение могло подвисать, а статус резко меняться по-ошибке, жаловались жители страны.