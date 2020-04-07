Минюст США обвинил чиновников ФИФА в получении взяток от России и Катара за право проведения чемпионатов мира

Минюст США обвинил чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в получении взяток от представителей России и Катара за право проведения чемпионатов мира в этих странах в 2018 и 2022 годах. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Минюст США считает, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России взятку в размере 5 млн долларов. Часть этих денег, как говорится в документе, поступила через подставные компаний, находящихся в США. По версии американского следствия, еще миллион долларов за поддержку российской заявки обещали члену исполкома Рафаэлю Сальгеро.

Взятки за голосование за Катар получили бывшие представители исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра и Николаса Леоса, утверждает Минюст США. Официальные представители Катара уже долгое время отрицают подобные обвинения. В заключении прокуратуры в качестве подозреваемых также входящих в медиахолдинг 21st Century Fox.

Американское следствие работает над делами о коррупции в ФИФА с 2015 года. В рамках одного из них Джека Уорнера уже пожизненно отстранили от работы в сфере футбола. На фоне коррупционного скандала объявил об отставке президент ФИФА Йозеф Блаттер. От футбольной деятельности также отстранили главу УЕФА Мишеля Платини.