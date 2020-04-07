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РБК: правительство запретит импорт дешевого иностранного бензина

Экономика

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Правительство в апреле введет запрет на поставки подешевевшего иностранного топлива в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ожидается, что он продлится около полугода до конца сентября — именно столько, по прогнозам Минэнерго, продержатся низкие цены на нефть.

В Европе после падения цен на сырую нефть, а также в связи с резким падением спроса на топливо из-за коронавируса (по недавним оценкам министра энергетики Александра Новака, до 70% в ряде стран) цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья. В России же из-за особенностей регулирования отрасли бензин резко не подешевел.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, считают источники РБК в правительстве. С предложением, по их данным, выступило Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал. Вскоре правительство опубликует соответствующее постановление.

Теги:
протекционизм, бензин, нефть, правительство, va
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