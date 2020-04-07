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Сейм Польши разрешил голосовать по почте на майских президентских выборах

Политика

 

Депутаты нижней палаты польского парламента проголосовали за поправку, позволяющую провести выборы президента по почте. О решении Сейма сообщает «Газета Выборча».

Проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном голосовании предложили члены правящей партии «Закон и справедливость». За высказались 230 депутатов, против — 226 парламентариев.

Таким образом, выборы, вопрос о переносе которых возник из-за распространения пандемии коронавируса, могут состояться в запланированную дату — 10 мая.

Оппозиция считает, что проведение выборов в разгар эпидемии не отвечает демократическим принципам, так как кандидаты из-за ограничительных мер не смогут вести избирательные кампании. В свою очередь партия власти планирует добиться проведения голосования как можно скорее из-за того, что рейтинги действующего президента Анджея Дуды выросли на фоне борьбы с коронавирусом.

Теги:
sn, коронавирус, выборы, польша
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