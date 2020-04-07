В России зарегистрировали 1154 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Число умерших от инфекции увеличилось на 11 и достигло 58. Выздоровели 88 человек за сутки, в целом из больниц выписали почти 500 пациентов. Медики провели уже свыше 795 тысяч тестов.

В общей сложности зафиксировано 7 497 случаев коронавируса в 81 из 85 регионов страны. Подтвержденных случаев заражения пока нет только в Ненецком автономном округе, Тыве, республике Алтай и на Чукотке.

Больше всего заболевших за прошедший день оказалось в Москве — 697. При этом завозные — только 4% из новых случаев в столице. Лидируют также Петербург (+69), Брянская область (+32), Калининградская область (+29). По 19 новых случаев заражения обнаружили в Ставропольском крае, Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Во всем мире новым типом коронавируса заболели более 1,3 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Общее число жертв достигло 74,8 тысяч, при этом больше 285 тысяч человек уже выздоровели. В Китае, где началась вспышка заболевания, за последние сутки не зарегистрировали ни одной смерти от инфекции.