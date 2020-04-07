Священников РПЦ обязали посещать больных в спецодежде 

Русская православная церковь обязала священников использовать комплекты средств индивидуальной защиты при посещении больных с COVID-19 и верующих, находящихся на самоизоляции. Новые правила опубликованы на сайте Московского Патриархата.

Закупить защитные комплекты и пакеты для их утилизации патриархия поручила епархиям. Также им предписано договориться с врачами-эпидемиологами о проведении инструктажа для клириков, которые посещают больных.

«На священников, посещающих больных коронавирусной инфекцией, распространяются профилактические правила, обязательные для врачей и медсестер, работающих в отделениях с этими больными. Социальному отделу епархии следует заблаговременно уточнить эти правила», — отмечается в документе.

Защитные костюмы и маски клирики, которые пришли к больному, будут надевать поверх привычного облачения. Все предметы, которые берет с собой священник для совершения треб, он должен будет уничтожить, либо оставить на месте.

Священники регулярно посещают людей на дому для совершения таинств исповеди, причастия и соборования. Чаще всего это происходит из-за того, что верующий, пригласивший священника домой или в медучреждение, не может добраться до храма самостоятельно из-за болезни или преклонного возраста.

Накануне стало известно, что в Москве несколько священников Русской православной церкви заразились коронавирусом. Клирики с COVID-19 служили в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском — там заболел один иерей, еще четверых служителей проверяют, а также в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, где инфекцию выявили у двоих человек.