В Китае впервые с января не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки

За последние сутки в Китае не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, что произошло впервые с января. Об этом сообщается в отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Число заболевших за день в стране составило 32, при этом все случаи были завозными. Всего с декабря прошлого года в Китае было зарегистрировано более 81,5 случая заражения, умерли от коронавируса больше 3,3 тысяч пациентов. Выписали из больниц уже больше 77 тысяч человек. Новых случаев заболевания за сутки не обнаружили в провинции Хубэй, где началась вспышка.

В конце марта в Хубэй уже отменили карантин, а в Ухане частично возобновило работу метро. Власти Китая заявили, что им удалось остановить распространение коронавируса внутри страны. Новые случаи заболевания в основном регистрируют у прибывших из-за границы, и их число продолжает расти. По мнению китайских специалистов, это может грозить новым витком эпидемии.

Лидером по числу заражений остается США — более 368 тысяч случаев, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии — 16,5 тысяч. Там за последние сутки инфекцию обнаружили более чем у 3,5 тысяч человек.