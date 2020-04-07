Банки начали ограничивать выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

Альфа-банк приостановил выдачу кредитов, в том числе ипотечных, сотрудникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Последовать этому примеру готовятся и другие банки, сообщают «Ведомости».

Принятие такой меры в Альфа-банке объяснили желанием защитить потенциальных заемщиков от чрезмерных рисков. «Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки», — уточняют в пресс-службе.

К пострадавшим от коронавируса отраслям банк относит туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес. В пресс-службе выразили надежду на скорейшее улучшение экономической ситуации. Действующим клиентам, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии, Альфа-банк обещает запуск программы, в рамках которой заемщики получат отсрочку по кредитным платежам.

Представители других крупных банков также рассказали изданию об изменениях в работе, возникших из-за текущей экономической ситуации. Так, в «Открытии» и «Ак Барсе» теперь проводят более пристальную оценку заемщиков и вводят к ним дополнительные требования. Похожие меры в дальнейшем хотят принять и в «МТС банке», но они коснутся только ипотеки или нецелевых кредитов. Никаких ограничений на выдачу кредитов решили не принимать в Райффайзенбанке, «Тинькофф банке», ВТБ и Газпромбанке.

При этом некоторые банки даже без поправки на отрасль заемщиков повысили ставки по ипотеке и размер минимального первоначального взноса. Так, «Росбанк Дом» увеличил взнос на готовое жилье с 10 до 15% и повысил ставки в том числе по программе семейной ипотеки. Альфа-банк увеличил минимальный взнос до 20% и отменил скидку за быстрый выход на сделку, максимальная сумма ипотечного кредита снизилась с 50 до 20 млн рублей. Об увеличении взносов и ставок рассказали также в Промсвязьбанке и Россельхозбанке.