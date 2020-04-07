МИД предложил разместить застрявших в США россиян в семьях соотечественников 

Россияне, которые не могут выехать из США на родину, могут пожить у соотечественников до тех пор, пока вопрос с их эвакуацией не решится. Соответсвующие рекомендации опубликованы на странице российского дипведомства в фейсбуке.

«В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», — сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Посол призвал всех желающих вернуться в Россию оставить заявку на портале «Госуслуги». По словам дипломата, пока что зарегистрировавшихся на сайте «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета». Несколько дней назад посол заявлял, что в Россию хотят вернуться около 2 тысяч россиян.

Из-за отмены авиаперелетов и закрытия границ на фоне распространения пандемии коронавируса многие россияне застряли за границей: многим из них сложно купить новые билеты и обеспечить себе дальнейшее проживание в чужой стране.

Некоторых Россия эвакуировала, однако в ночь на 4 апреля вывозные рейсы были приостановлены для профилактики распространения COVID-19. Пассажиры в Нью-Йорке узнали об отмене, уже пройдя регистрацию на свой рейс. Власти пообещали помочь своим гражданам с оплатой жилья — кабмин выделил МИДу на эти цели полмиллиарда рублей. Накануне премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении вывозных рейсов: первые самолеты с эвакуированными россиянами приземлились сегодня в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.