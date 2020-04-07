В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовные дела из-за хищений при строительстве конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Прокуратура Челябинской области выявила нарушения при строительстве конгресс-холла к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и саммиту стран БРИКС на 250 млн рублей. Результаты проверки переданы в Следственный комитет и ГСУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала возбудить уголовные дела по ст. 293 УК (халатность, с причинением крупного ущерба), по ст. 201 УК (превышение должностных полномочий) и по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В материалах проверки фигурируют должностные лица Хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», чиновники минимущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», технического заказчика строительства — ОГКУ «ЧелябОблИнвестСтрой».

В прокуратуре также сообщили, что стройка конгресс-холла велась с грубыми нарушениями. В нынешнем виде ввод объекта в эксплуатацию невозможен.

Строительство конгресс-холла было одним из самых масштабных проектов предыдущего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Из регионального бюджета на проект было направлено более 3 миллиардов рублей. Конгресс-холл должен был стать одной из площадок для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, однако саммит был сначала частично перенесен в Санкт-Петербург, а затем — отложен из-за пандемии коронавируса.

Сергей Шумаков