Более 150 россиян вернулись на родину из Бангладеш 

В аэропорту Нижнего Новгорода приземлился самолет, вывозивший россиян из Бангладеш. На фоне распространения пандемии домой захотели вернуться 178 человек, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В основном на борту находились сотрудники госкорпорации «Росатом»: компания сама организовала вывоз россиян с разрешения правительства. Некоторые из них приехали в Бангладеш для участия в строительстве атомной электростанции «Руппур», которая расположена в 160 километрах от столицы республики.

«Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу», — рассказали в корпорации.

Вернувшиеся граждане, у которых пока не наблюдается никаких симптомов коронавирусной инфекции, отправятся на две недели в профилактории области на карантин, так как в Бангладеш зафиксированы 123 случая заражения COVID-19 и 12 смертей. Россиянам организовали раздельное проживание и питание, за здоровьем прибывших будут следить медики.

4 апреля Россия временно приостановила вывоз из-за границы россиян, которые не могли вернуться на родину из-за отмененных полетов. Такое решение приняли для профилактики распространения коронавируса в России, однако спустя два дня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении вывозных рейсов. Борт «Уральских авиалиний» уже доставил из Бишкека в Екатеринбург 35 спортсменов, которые застряли на тренировочной базе на озере Иссык-Куль.