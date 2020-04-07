Что произошло за ночь 7 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Минкомсвязи утвердило список «социально значимых» интернет-ресурсов, доступ к которым провайдеры будут предоставлять бесплатно. В него, в частности, вошли связанное с «фабрикой троллей» РИА ФАН, мессенджер ICQ, телеканалы «Спас» и RT.
- Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа: первый рейс из Бишкека приземлился накануне в Екатеринбурге, следующий прибыл в Нижний Новгород из Дакки. Между тем, в посольстве России в Вашингтоне заявили, что число заявок от желающих вернуться на родину из США пока недостаточно для направления даже одного самолета.
- В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировали 32 новых случая заражения, все они оказались завозными. Всего в Китае было выявлено более 82 тысяч заболевших.
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Банки начали ограничивать выдачу кредитов сотрудникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В «Альфа-банке» такое решение объяснили желанием защитить клиентов от кредитных рисков. Некоторые банки повысили ставки и взносы по ипотеке.
- Суд в Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, осужденному за домогательства к детям. В прошлом марте 77-летнему кардиналу Джорджу Пеллу назначили шесть лет тюрьмы за сексуальное преступление, совершенное по отношению к 13-летним мальчикам-хористам в 1996 году.
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Теги:kb, китай, коронавирус, риа фан, минкомсвязи, россияне
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