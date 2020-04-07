Минкомсвязи включило РИА ФАН, порталы Кремля и ICQ в перечень сайтов с бесплатным доступом 

Минкомсвязи утвердило перечень «социально значимых» интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно. Туда, в том числе, вошли связанное с «фабрикой троллей» РИА ФАН, популярный в 2000-х годах мессенджер ICQ и сайты Кремля, следует из приказа министерства.

Посещение этих, а также других сайтов и сервисов — в списке их 391 — не будет тарифицироваться в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля. «Социально значимыми» признали «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер «Там Там», «Яндекс», gismeteo.ru, «Московский комсомолец», телеканал «Спас» и другие СМИ, образовательные порталы и агрегаторы.

Бесплатный доступ должны будут обеспечить крупнейшие провайдеры мобильной и интернет-связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Ростелеком», а также «Дом.ру». Операторы должны будут предоставить доступ к ресурсам со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Идею о предоставлении бесплатного доступа к некоторым порталам и сервисам в январе высказал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. По оценкам бизнеса, из-за отказа от тарификации компании-провайдеры могут потерять более 150 миллиардов рублей в год. В Российском союзе промышленников и предпринимателей просили государство компенсировать их расходы на бесплатное обеспечение граждан услугами связи.