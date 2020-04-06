США признали террористами националистическую организацию «Русское имперское движение»

Госдепартамент США внес базирующееся в Петербурге «Русское имперское движение» в реестр террористических организаций, где ранее находились только объединения радикально исламистского толка. С ними запрещены любые транзакции, их имущество в Америке будет заморожено, а в отношении трех лидеров движения введут санкции.

«Соединенные Штаты впервые вводят санкции против сторонников превосходства белой расы. Это подтверждает, как серьезно админстрация действующего президента относится к этой проблеме. Мы принимаем меры, которые ранее не вводили ни при одном президенте», – объявил на брифинге заместитель госсекретаря по контртерроризму Нэйтан Сэйлс (цитата по Associated Press).

Газета The New York Times, первой сообщившая о планах администрации Трампа, отмечала, что акцент на их «серьезном отношении» к сторонникам превосходства белых был сделан неслучайно: Трампа обвиняли в том, что среди его электората были белые националисты; сам он говорил, что во время столкновений в Шарлотсвилле в 2017 году там «по обе стороны были очень приятные люди».

В России РИД не были запрещены по решению суда, однако их сайт и несколько номеров их издания были внесены в реестр экстремистских материалов. Само движение, основанное в начале нулевых в Санкт-Петербурге, на сайте называет себя «русской православной национально-патриотической и монархической организацией». Американские чиновники не считают, что у них были сторонники в США, однако они причастны к другим атакам и несколько лет назад посещали Вашингтон.

Как напоминает исследующий российских националистов центр «СОВА», представители «Русского имперского движения» были вовлечены в конфликт в Украине: вместе с партией «Родина» они создали движение «За Новороссию», занимались вербовкой и военной подготовкой добровольцев в Петербурге, а сформированный под их эгидой батальон «Имперский легион» на стороне сепаратистов участвовал в боях в Славянске и Никишино. В начале 2015 года они покинули Донбасс.

РИД также контактировали с неонацистскими группировками в Скандинавии, отмечает New York Times. В частности, в 2017 году в Швеции во время суда над тремя сторонниками национал-социалистического «Северного движения сопротивления», обвинявшимися в подготовке взрывов в Гетеборге, стало известно, что они летом 2016 года проходили военную подготовку в тренировочном лагере РИД под Санкт-Петербургом.

Один из лидеров РИД соратник ультранационалиста Александра Поткина Станислав Воробьев назвал решение американским властей политическим и отметил, что они не имеют отношения к «Северному движению сопротивления». Также попавший под санкции лидер «Имперского легиона» Денис Гариев ранее говорил «Новой», что осужденные из-за взрывов только однажды играли в Петербурге в страйкбол.