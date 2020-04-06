Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Заразившегося COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Политика

 

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с обострением COVID-19 перевели в отделение интенсивной терапии. Из-за болезни часть его обязанностей временно возьмет на себя глава МИДа Доминик Рааб, сообщили журналистам в пресс-службе правительства страны.

«Во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, после чего, по рекомендации медиков, было решено перевести его в отделение интенсивной терапии, — рассказал его пресс-секретарь. — Он получает медпомощь высочайшего уровня и благодарит всех медиков за их труд и преданность делу».

55-летний Джонсон находится в больнице святого Фомы в центре Лондона со вчерашнего вечера. О том, что он заразился коронавирусом, Джонсон объявил 27 марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что вскоре после этого во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. Несмотря на это вечером 2 апреля он выходил из резиденции на Даунинг стрит, чтобы вместе с остальными жителями города поаплодировать медикам.

Теги:
джонсон, коронавирус, va
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera