Заразившегося COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с обострением COVID-19 перевели в отделение интенсивной терапии. Из-за болезни часть его обязанностей временно возьмет на себя глава МИДа Доминик Рааб, сообщили журналистам в пресс-службе правительства страны.

«Во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, после чего, по рекомендации медиков, было решено перевести его в отделение интенсивной терапии, — рассказал его пресс-секретарь. — Он получает медпомощь высочайшего уровня и благодарит всех медиков за их труд и преданность делу».

Statement from Downing Street: pic.twitter.com/q1azHGoPVk — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) April 6, 2020

55-летний Джонсон находится в больнице святого Фомы в центре Лондона со вчерашнего вечера. О том, что он заразился коронавирусом, Джонсон объявил 27 марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что вскоре после этого во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. Несмотря на это вечером 2 апреля он выходил из резиденции на Даунинг стрит, чтобы вместе с остальными жителями города поаплодировать медикам.