На Кубани полицейские предупредили журналистов и активистов «о недопустимости экстремизма» из-за публикаций о мерах властей против коронавируса

В Краснодарском крае полицейские приходили домой к нескольким журналистам, редакторам пабликов и политическим активистам, чтобы предупредить их «о недопустимости экстремизма». Претензии вызвали их публикации о мерах властей по борьбе с коронавирусом.

Так, владелец паблика «Жесть Краснодара» Сергей Доровских рассказал «Новой газете», что днем 5 апреля полиция расспросила его о публикации фейкового видео про строительство в Сочи госпиталя для больных коронавирусом. В ролике рабочие возводили здание под песню «Священная война», в которой есть строка «Вставай, страна огромная».

«Пришли вчера два человека из уголовного розыска ознакомить с постановлением и предупредить о том, что они мониторят мои соцсети. И в следующий раз, если им что-то не понравится, уже будет уголовное преследование», — сказал Доровских.

«Якобы здесь призыв к свержению власти, то что "Вставай, страна огромная". Этот пост у меня провисел очень короткое время, потом я все загуглил, уточнил, что это стройка не в Сочи. Я просто его удалил. Они успели его заскринить, все описать», — объяснил Доровских.

Объяснения полиции давал и секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов. По его словам, на него написали рапорт из-за статьи в блоге на сайте партии. Из-за режима карантина губернатор Кубани ввел пропуска для передвижения по краю. За документом выстроились большие очереди. Александр Сафронов раскритиковал действия властей и задался вопросом, законен ли вообще режим карантина и стоит ли от лица КПРФ подать в суд для его отмены.

«Из разговоров с другими. У всех одна и та же причина: недопущение массовых беспорядков. Они даже заморачиваться не стали. Они просто всем понаписали, что усмотрели призывы и поприходили. Я расцениваю это как акт «попугать», «мы вас палим, вы языки открыли, а мы тут на страже», — рассказал «Новой» Александр Сафронов.

Издание «Живая Кубань» 5 апреля опубликовало новость, что в дом главного редактора «нагрянул участковый» (руководителем редакции на их сайте указан Константин Звягинцев). Как пишет СМИ, ему также вручили предупреждение.

«Причиной нежданно-негаданного визита стало недовольство статьей, в которой рассказывается об очередях в учреждениях края, где производится выдача спецпропусков для водителей. — писало кубанское СМИ. — Причем все паблики, соцсети, многие другие издания тоже пестрели подобной информацией».

Координатор штаба Навального в Краснодаре Лев Гяммер рассказал «Новой», что сотрудники полиции пришли к нему утром 5 апреля из-за поста во «ВКонтакте». В нем оппозиционер написал, что глава Кубани Вениамин Кондратьев пиарится на коронавирусе и призвал участвовать в «Умном голосовании», чтобы «прогнать жулье с насиженных мест».

«Я взял 51 статью и отказался от объяснений. Также участковый сделал письменное предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности и призывов к свержению власти, на массовых мероприятиях. Затем он ушел», — пояснил активист.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «Новой» по телефону ответили, что понимают, о чем идет речь, однако посоветовали направить письменный запрос, так как не могут дать оперативный комментарий.

Влад Янюшкин — специально для «Новой газеты»