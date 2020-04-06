Пригожин подал иск к Любови Соболь из-за обвинений в организации нападения на ее мужа

Олигарх Евгений Пригожин подал в Тверской суд Москвы иск о защите чести к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Он потребовал опровергнуть слова о своей причастности к организации нападения на мужа Соболь антрополога Сергея Мохова несколько лет назад.

В конце ноября 2016 года неизвестный подкараулил Мохова в подъезде и вколол ему в бедро неустановленный психотропный препарат, после чего исследователя парализовало. Основатель ФБК Алексей Навальный и сама Соболь тогда связывали нападение со своим недавним расследованием о Пригожине.

Согласно опубликованной Соболь копии искового заявления, Пригожин подал иск из-за того, что она в июне 2019 года в эфире «Царьграда» говорила «бандит Пригожин напал на моего мужа» и «бандит Пригожин хотел убить моего мужа». Репортаж сняли, когда корреспондент канала преследовал Соболь на улице и просил ответить на свои «противные вопросы». «Царьград» проходит по иску соответчиком.

Слова Соболь «создают впечатление о совершении истцом покушения на убийство», что в свою очередь «позорит имя, задевает честь и достоинство истца», говорится в иске Пригожина. По его требованию, Соболь должна в эфире «Царьграда» опровергнуть свои слова, а канал должен удалить со своего сайта и с YouTube-канала ее летнее заявление.

Группа в соцсетях, которую СМИ называют пресс-службой Пригожина, подтвердила подачу иска. Тверской районный суд заявление еще не получал; в картотеке столичных судов информации о нем нет.

Как выяснила «Новая газета» в 2018 году, предполагаемый исполнитель нападения оказался фармацевтом и сотрудником структур Пригожина, ранее участвовал в тестировании ядов на пленных членах ИГИЛ в Сирии, а через год после нападения на Мохова погиб при странных обстоятельствах. Другой бывший сотрудник структур Пригожина также рассказывал о том, как они вдвоем летом 2016 года совершили убийство псковского блогера Сергея Тихонова (был известен под ником skobars).