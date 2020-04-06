«Люди в колониях живут годами и не умирают»: Кадыров отказался разрешить выезд из Чечни после критики премьера Мишустина

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался отменять свое решение о запрете на въезд и выезд из республики из-за коронавируса, в том числе и для ее жителей. Премьер Михаил Мишустин ранее называл это превышением полномочий, однако Кадыров возразил ему, что «ради спасения жизни можно идти на любые жесткие меры».

«Хочу обратиться к руководителям субъектов, — говорил Мишустин на заседании 6 апреля, где критиковал закрытие границ субъектов. — Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации». Помимо Чечни, ограничения вводила и Челябинская область, где запретили только въезд для транспорта с номерами других регионов.

«Если он [Мишустин] имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Границы республики не закрывались, настаивает он, ведь там по-прежнему может проехать транзитный транспорт, продолжаются поставки продовольствия и медикаментов.

«Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно», — ответил он на критику.

Кадыров сегодня также одобрил действия чеченских полицейских, которые избили жителя Аргуна, вышедшего на улицу без медицинской маски. «Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить». С 29 марта, когда в Чечне выявили первый случай заражения коронавирусом, в регионе действует жесткий карантин. К настоящему моменту там выявили 16 случаев заражения COVID-19, одна женщина умерла в грозненской больнице.