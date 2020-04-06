Россия возобновила вывоз граждан из-за рубежа. Первые рейсы вылетят из Бишкека и Дакки

Россия 6 апреля возобновит международные авиарейсы по вывозу своих граждан на родину, сообщили в оперативном штабе правительства. Первые рейсы сегодня вылетят из столицы Киргизии Бишкека в Екатеринбург и из столицы Бангладеша Дакки в Нижний Новгород.

О полном закрытии международного сообщения и прекращении возвращения соотечественников штаб объявил вечером 3 апреля. Так, пассажиры в Нью-Йорке узнали об отмене, уже пройдя регистрацию на свой рейс. Всем оставшимся за границей в правительстве обещали выделить адресную помощь. По оценкам МИДа и СМИ, речь шла о 25-30 тысячах человек.

После общественного резонанса вице-премьер Татьяна Голикова назвала это «тайм-аутом» до понедельника: время якобы было нужно для того, чтобы завершить формирование списков оставшихся граждан. «Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей», — сказал премьер Михаил Мишустин на заседании 6 апреля.