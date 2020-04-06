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В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

Общество

 

В Москве от двухсторонней пневмонии, вызванной заражением коронавирусом нового типа, скончались двое пожилых пациентов. Им было 67 лет и 72 года, сообщили в оперштабе столичной мэрии.

У обоих, как отметили в мэрии, также были сопутствующие заболевания — в том числе хронический бронхит и сахарный диабет.

По официальным данным к утру 6 апреля, в России было 47 летальных исходов от коронавируса. Вскоре также стало известно о первых погибших в Иркутской области и в Бурятии. О пяти погибших за сутки пациентах сообщили власти Московской области.

Москва остается центром вспышки коронавируса в России: на нее приходятся почти 4,5 тысячи из более 6300 случаев. С учетом последних данных на нее приходится 31 погибший.

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