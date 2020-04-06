Фигурант «московского дела» Эдуард Малышевский пропал из курского СИЗО-1

Фигурант «московского дела» Эдуард Малышевский пропал из СИЗО-1 Курска, где он находился. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Александр Альдаев.

По его словам, с Малышевским поддерживали связь активисты, последний раз с ним удалось связаться на прошлой неделе. После этого в ответ на письмо им пришла информация о том, что фигуранта «московского дела» в СИЗО-1 нет.

Защитник предположил, что Малышевского могли отправить в больницу в связи с ухудшением состояния из-за голодовки, которую фигурант «московского дела» держит больше месяца. Второй вариант — этапирование в исправительную колонию. Она обычно уведомляет о прибытии осужденного, но это занимает длительное время — две-три недели.

Адвокат добавил, что с администрацией СИЗО у него не получилось связаться. Он также пытался выяснить то, где находится Малышевский, через суд, но это сделать тоже не удалось.

Фигурант «московского дела» начал голодовку в конце февраля. Во время нахождения в СИЗО Малышевский начал писать в разные инстанции, но исходящих номеров и ответов на обращения не получал. Помимо этого, ему доходили не все письма, вместо них он получал чистые листы, а в некоторых посланиях были «вымараны» фрагменты, отмечал политик Дмитрий Гудков. Он рассказывал об угрозах Малышевскому и взысканиях в СИЗО, так как осужденный «то с соседями по камере не так поздоровался, то в каком-то квадрате на полу не так отчитался перед охранниками».

Малышевский в декабре прошлого года получил три года колонии за то, что он выдавил ногой стекло автозака после задержания на московской акции 27 июля, из-за чего оно упало на росгвардейца Дмитрия Астафьева. Сам он говорил, что увидел из автозака, как полицейские избивают женщин во время протестов, и пытался этому помешать. Мосгорсуд сократил срок Малышевскому на три месяца, приговор ему решили обжаловать в кассации.