У сотрудника колонии в Рязанской области подтвердился коронавирус

У сотрудника исправительной колонии №5 в Рязанской области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в управлении ФСИН по региону.

У других сотрудников и заключенных ИК-5 COVID-19 не обнаружили. По данным службы, у тех, кто отбывает наказание в других исправительных учреждениях Рязанской области, инфекции тоже нет.

Сотрудник колонии приехал из Таиланда и вышел на работу. По данным СМИ, когда мужчина вызвал врача, то не сообщил ему о том, что был за границей, из-за чего его обследовали без средств защиты. После ухудшения состояния его и всех, кто с ним контактировал отправили на карантин, отмечали в УФСИН.

Из-за коронавируса c середины марта в исправительных учреждениях приостановили свидания обвиняемых и осужденных с родственниками. Во ФСИН заявили, что они могут общаться через видеотерминалы — по стране их около 500 штук (учреждений же уголовно-исполнительной системы больше тысячи). «Новая газета» создала петицию, потребовав освободить из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии, ее подписали уже более двух тысяч человек.