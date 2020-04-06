Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать на торжества людей старше 65 лет из-за коронавируса

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы, советник президента Антон Кобяков попросил правительство не приглашать на празднование людей старше 65 лет. С письмом ознакомился Интерфакс, его текст опубликовал у себя в телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В администрации президента подтвердили, что направили обращение в правительство. Согласно тексту письма, это решили сделать из-за ситуации с коронавирусом, Кобяков попросил не приглашать на торжества в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Обращение датировано 27 марта и адресовано главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков в разговоре с «Комсомольской правдой» ранее отрицал, что есть планы по переносу парада Победы или изменении его формата в связи с пандемией. Он говорил, что «все идет по плану», а со всеми участниками проводят профилактические меры, например, у каждого измеряют температуру по три раза в день.