На замминистра промышленности составили протокол за нецензурную брань в аэропорту Ижевска

Замминистра министерства промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова задержали в аэропорту Ижевска после того, как он в нецензурной форме отказался предъявить билет охране аэропорта.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Дмитрий Овсянников прибыл в аэропорт, чтобы улететь в Москву, сообщается в рапорте полиции, опубликованном в ряде телеграмм-каналов. На входе в аэропорт чиновник несколько раз проходил рамку металлодетектора, но каждый раз устройство обнаруживало у пассажира металлические предметы. После этого сотрудница службы безопасности попросила чиновника предъявить билет, без которого вход в аэропорт запрещен из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

«Овянников Д.В, выкрикнул: «Долбанулись!» и прошел стойке регистрации №4, где выкрикнул «совсем е******** н****». После этого к Овсянникову Д.В. подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ним. Овсянников Д.В. стал уходить от сотрудников полиции в сторону паспортного контроля. В дальнейшем Овсянников был задержан и доставлен в помещение ЛПП в аэропорту города Ижевска», – говорится в рапорте полиции.

На федерального чиновника был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.1КоАП, ему вменяется мелкое хулиганство, в частности, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка. Рассмотрение дела назначено на 9 апреля. В соответствии с законодательством федеральному чиновнику грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

После того, как информация попала в СМИ, Овсянников сначала отрицал инцидент в аэропорту, но позже прокомментировал свое задержание.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — говорится в официальном комментарии замминистра.

Дмитрий Овсянников добавил, что нормально долетел из Ижевска в Москву после скандала и находится на рабочем месте. После стало известно, что Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в аэропорту, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Напомним, Дмитрий Овсянников с июля 2016 года по июль 2019 года занимал пост губернатора Севастополя. Летом прошлого года он написал заявление об отставке и через несколько месяцев вернулся на прежнюю должность заместителя министра промышленности и торговли. В Севастополе экс-губернатор прославился затянувшимся публичным конфликтом с экс-спикером регионального парламента Алексеем Чалым.