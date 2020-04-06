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Суд оштрафовал москвича, задержанного на Патриарших во время прогулки с собакой

Общество

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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Пресненский суд Москвы оштрафовал 42-летнего москвича Иисуса Воробьева, задержанного во время выгула собаки, на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции. 

Заседание в Пресненском суде проходило в закрытом режиме из-за карантина. Стороны участвовали в нем по видеоконференцсвязи.

Инцидент с Воробьевым произошел в столице 4 апреля на Патриарших прудах, где он гулял со своим псом Платоном. Полицейские выдвинули ему претензии в нарушении режима самоизоляции. В ходе перепалки Воробьева задержали и увезли в отделение. Его собака осталась одна на улице и позднее сама дошла до подъезда дома, где ее забрала супруга задержанного.

Сам Иисус Воробьев после освобождения из ОВД пожаловался на незаконные действия полицейских: по его словам, нигде не было указано, что Патриаршие пруды закрыты. Кроме того, он просил стражей порядка дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходившей рядом женщине. 

В МВД же утверждают, что Воробьев несколько раз нарушил объявленный властями режим изоляции и никак не реагировал на замечания патрульных.

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Теги:
коронавирус, москва, штрафы
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