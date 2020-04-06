Суд оштрафовал москвича, задержанного на Патриарших во время прогулки с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал 42-летнего москвича Иисуса Воробьева, задержанного во время выгула собаки, на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.

Заседание в Пресненском суде проходило в закрытом режиме из-за карантина. Стороны участвовали в нем по видеоконференцсвязи.

Инцидент с Воробьевым произошел в столице 4 апреля на Патриарших прудах, где он гулял со своим псом Платоном. Полицейские выдвинули ему претензии в нарушении режима самоизоляции. В ходе перепалки Воробьева задержали и увезли в отделение. Его собака осталась одна на улице и позднее сама дошла до подъезда дома, где ее забрала супруга задержанного.

Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!



Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

Сам Иисус Воробьев после освобождения из ОВД пожаловался на незаконные действия полицейских: по его словам, нигде не было указано, что Патриаршие пруды закрыты. Кроме того, он просил стражей порядка дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходившей рядом женщине.

В МВД же утверждают, что Воробьев несколько раз нарушил объявленный властями режим изоляции и никак не реагировал на замечания патрульных.