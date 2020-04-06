В Москве составили более 160 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Московская полиция составила более 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин.

Он отметил, что люди, на которых составили протоколы, нарушили режим самоизоляции после возращения из-за рубежа и контактов с заразившимися. При этом Васенин отметил, что у полиции нет цели задерживать граждан.

«В общественных местах сотрудники всегда проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции», — сказал он. Васенин добавил, что полицейские информируют людей об ограничительных мерах, призывают к сознательности и предлагают пойти домой.

При этом 4 апреля на Патриарших прудах в Москве задержали Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой. На него составили протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП), сегодня Пресненский суд рассматривает его дело.

обновлено «Idel.Реалии» посчитали, что на жителей Татарстана составили около 500 протоколов за нарушение самоизоляции.

На территории России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, из них почти 4,5 тысячи в Москве, скончались по стране более 50 человек с COVID-19. В большинстве регионов, в том числе в столице, для граждан действует режим самоизоляции. В соответствии с ним выходить из дома можно в случае крайней необходимости, например, для прогулки с домашним животным не дальше 100 метров от дома, в аптеку, за продуктами и чтобы вынести мусор.