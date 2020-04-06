Правительство России ввело ограничения на торговлю медицинскими масками и респираторами

Российское правительство ввело госрегулирование цен на ряд медицинских изделий, в том числе маски, перчатки, марли и респираторы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

На каждом этапе наценка на медицинские изделия не должна превышать 10% от себестоимости, а розничная надбавка – 10 копеек на одну единицу товара. Продавать маски, перчатки и респираторы смогут только организации с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Контролировать соблюдение новых правил должны региональные чиновники. Помимо этого, губернаторы в течение трех дней обязаны предоставить федеральному оператору «Росхимзащите» данные о возможном дефиците и наличии медицинских изделий.

Минздрав России ранее рекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей. В число таких работников попали полицейские, фармацевты и продавцы продуктовых магазинов.