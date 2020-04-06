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В шести отделениях сыктывкарской больницы выявили пациентов и медиков, зараженных COVID-19 

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В шести отделениях республиканской больницы Коми зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом. Наличие в организме инфекции подтвердилось у пациентов и медперсонала учреждения, следует из постановления Роспотребнадзора, которое есть в распоряжении «Новой газеты».

Коронавирусом заразились в урологическом, пульмонологическом, хирургическом отделениях. Заболевших выявили и в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Минздраву республики предписано незамедлительно протестировать на COVID-19 всех, кого выписали из больницы с 20 марта по 4 апреля.

Всего за сутки в Коми выявлен 31 новый случай инфицирования, сейчас общее число заболевших в регионе составляет 90 человек, выздоровел из них пока только один. Также официально признаны 3 смерти от коронавируса.

Напомним, первый очаг заражения был зарегистрирован в Эжвинской городской больнице (Сыктывкар), официальные лица долгое время отрицали ЧП. В результате регион вышел на четвертое место по числу заболевших среди регионов России после Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Теги:
sn, сыктывкар , коми, коронавирус
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