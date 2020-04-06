Премьер-министр Ирландии решил поработать врачом на время пандемии коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирландии Лео Варадкар будет работать врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе бороться с пандемией коронавируса. О решении премьера, у которого есть медицинское образование, сообщает Gardian.

«Многие из его родственников и друзей работают в системе здравоохранения. Он хочет хотя бы немного помочь», — заявил изданию пресс-секретарь офиса Варадкара.

Впрочем, Варадкар не намерен полностью оставить государственные дела: помогать людям он будет раз в неделю. Еще в марте он попросил включить его обратно в реестр практикующих медиков Ирландии.

Ирландский премьер, которому недавно исполнился 41 год, вырос в семье врачей: его отец — выходец из Индии — был доктором в Мумбаи, а мать — медсестрой. Варадкар получил медицинское образование в Дублине, ему присвоили квалификацию терапевта, после чего он начал работать в одной из больниц ирландской столицы. Потом он бросил медицину, увлекся политикой и стал премьер-министром.

По данным ирландского Минздрава, помощи врачей сейчас ждут 4994 жителей страны, которые заразились COVID-19. Жертвами коронавируса на острове стали 158 человек.