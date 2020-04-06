Московские мундепы потребовали провести публичные слушания по реновации после завершения эпидемии

Более 100 муниципальных депутатов подписали открытое письмо к мэру Москвы Сергею Собянину и столичному генпрокурору Денису Попову с требованием отменить общественные обсуждения в интернете по реновации. Текст обращения имеется в распоряжении «Новой газеты».

Инициатором открытого письма выступила мундеп Черемушек Юлия Щербакова. Его подписали в том числе мундеп Тимирязевского района Юлия Галямина, Хамовников Илья Азар и Красносельского Илья Яшин. Московские мундепы потребовали назначить публичные слушания после завершения эпидемии коронавируса. Они считают, что общественные обсуждения в интернете не могут гарантировать всем гражданам право на участие в принятии важнейших решений по реновации.

Московская мэрия решила заменить публичные слушания обсуждениями реновации на платформе «Активный гражданин» из-за ситуации с коронавирусом. 3 апреля она объявила об их старте в восьми районах Москвы. При этом мундепы отметили, что власти Москвы приняли изменения в Градостроительный кодекс, отменяющие публичные слушания, еще в апреле 2019 года, задолго до публичных слушаний.

В Москве зафиксировано 4484 случая заражения коронавирусом из 6343 по стране. В столице, как и во многих других регионах, действует ряд ограничений: выходить из дома можно в случае крайней необходимости, заведения, требующие личного присутствия граждан, закрыты, а общепит работает только навынос и на доставку.

О программе реновации в Москве объявили в 2017 году: в список домов под снос попали более 5 тысяч зданий, преимущественно, пятиэтажных хрущевок, на месте которых, как отмечали СМИ, запланировано строительство втрое большей площади. Включение дома в программу, по федеральному закону, происходит по решению 2/3 его жителей.