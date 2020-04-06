За сутки в Подмосковье умерли пять человек с коронавирусом. В Бурятии скончалась первая пациентка

За последние сутки в Подмосковье скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил областной оперштаб.

Общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло восьми. За сутки коронавирус подтвердился еще у 82 человек.

Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу заболевших COVID-19, там инфекцию обнаружили у 387 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 4484 человек из 6343 по России.

обновлено 13:16 Власти Бурятии сообщили, что в республике скончалась первая пациентка с коронавирусом. У 73-летней женщины была первая группа инвалидности.

В большинстве российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из-за ситуации с коронавирусом действуют ряд ограничений: закрыты заведения, требующие личного присутствия граждан, а общепиту можно работать только навынос и на доставку. Жители могут выходить на улицу в случае необходимости, например, чтобы погулять с домашними животными не дальше 100 метров от дома, купить продукты или лекарства, а также, чтобы вынести мусор.