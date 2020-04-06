Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Мишустин назвал недопустимым закрытие границ между регионами

Общество

1
 

Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал решение некоторых руководителей регионов закрыть административные границы. Об этом глава кабмина заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации», — заявил глава правительства, отметив, что такие действия являются недопустимыми.

Премьер напомнил, что на прошлой неделе стало известно, что руководство некоторых регионов приняло решение запретить пускать людей и транспорт.

Речь идет о Чечне и Челябинской области: эти регионы ограничили въезд на свою территорию, опасаясь коронавируса. Для профилактики распространения коронавируса власти Чеченской республики с 5 апреля запретили въезд и выезд в регион. В Челябинской области закрыли только въезд для транспорта с номерами других регионов. Ограничения не коснулись грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости, а также автомобилей, следующих транзитом.

Теги:
sn, граница, регионы, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera