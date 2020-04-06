СМИ: на Сахалине троих страйкболистов арестовали по делу о террористическом сообществе

Южно-Сахалинский городской суд арестовал троих местных жителей по делу об организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.4 УК). Об этом стало известно Sakh.com.

По данным агентства, 4 апреля у арестованных прошли обыски, в ходе которых как минимум у одного из них обнаружили взрывное устройство, сейчас проводится его экспертиза. Всех троих задержали в тот же день. Расследование дела ведет региональное управление ФСБ, пишет Sakh.com.

Родственники одного из задержанных рассказали агентству, что все трое увлекались страйкболом и участвовали в поисках пропавших людей. По словам семьи, преступного бэкграунда у них не было, как и намерений посягать на существующий строй.

«Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — "Сеть" (запрещенная в России террористическая организация – ред.), "Новое величие". Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, "не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию"», — сообщил источник Sakh.com.

Возбуждение дела и арест троих фигурантов агентству подтвердил адвокат Евгений Балабас. Он отказался комментировать детали, сославшись на необходимость изучения материалов дела и получения результатов экспертиз.

обновлено «Эти люди не имеют отношения к нашему сообществу. Команды области отписали своим руководителям и членам советов, что их игроки никоим образом не замешаны в данной истории. В новостное агентство Sakh.com в ближайшие дни будет направлено с требованием разъяснения заголовка данной новости, так как оно позорит тех, кто действительно занимается страйкболом на Сахалине» — пояснил «Новой» представитель Сахалинского страйкбольного сообщества.

По делу «Сети» в 2017 году задержали активистов из Пензы и Петербурга, их обвинили по ст. 205.4 УК. В феврале семеро пензенских активистов получили сроки от 6 до 18 лет колонии, в Петербурге приговор еще не вынесли.