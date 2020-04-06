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«Ведомости»: россиянам разрешат не платить пени за просрочку коммунальных платежей 

Общество

 

Правительство отменило до 2021 года пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответсвующее распоряжение, как утверждают «Ведомости», подписал премьер-министр Михаил Мишустин, однако документ еще не опубликован.

Как утверждают источники издания, санкции за несвоевременную оплату воды и электричества временно отменили как для граждан, так и для управляющих компаний. Таким образом, финансовое бремя в результате возможных неплатежей ляжет на поставщиков ресурсов, которым, по данным газеты, запретили отключать должникам доступ к услугам.

Энергетики опасаются, что некоторые граждане воспримут эти послабления как повод не платить за ЖКУ. Представители отрасли даже обратились к премьеру и министру энергетики Александру Новаку с просьбой избирательно подойти к отмене пеней.

Поставщики напомнили, что финансовые потери не позволят должным образом эксплуатировать производственные мощности: им понадобятся деньги на топливо, ремонт сетей и уплату налогов. Все это, в конечном итоге, повлияет на бесперебойность энергоснабжения.

Ранее схожие меры были приняты в столице: мэр города Сергей Собянин запретил принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи для находящихся в самоизоляции москвичей. Кроме того, в Москве и Подмосковье в течение трех месяцев не будут взимать плату за за капитальный ремонт многоквартирных домов.

Теги:
sn, правительство, мишустин, коммунальные услуги
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