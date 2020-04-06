В России зафиксировали 954 новых случая заражения коронавирусом

В России зафиксировали 954 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6 343 человек. Число выздоровевших же выросло на 51 до 406 человек, сообщает московский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

591 новый пациент пришелся на Москву, где теперь почти 4500 зараженных. Среди новых заболевших — 30 детей. По данным оперштаба, в столице 85% пациентов с COVID-19 младше 65 лет.

В Подмосковье число случаев инфицирования за сутки выросло 82. В Петербурге и республике Коми заразились 35 и 31 человек соответственно. Впервые дигноз был поставлен в Карелии.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в России от вызванных вирусом осложнений скончались двое больных — это пациенты из Московской области и Республики Коми. О летальных исходах сообщали также власти Нижегородской области (двое человек), Иркутской области и Петербурга (по одному пациенту), однако эти случаи еще не были отражены.