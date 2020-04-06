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Правительство разрешило обращаться за каникулами по ипотечным кредитам до 1,5 млн рублей

Экономика

 

Правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие из-за вспышки коронавируса, могут обратиться за кредитными каникулами.

Так, для кредитов физлицам максимум составляет 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей, а для кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 миллиона рублей. 

О мере президент Владимир Путин объявил во время телеобращения 25 марта, 3 апреля он подписал соответствующий закон. Согласно нему, граждане и индивидуальные предприниматели, чей доход снизился более чем на 30%, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до полугода.

Потерявшие более 30% представители малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей на тот же срок смогут обратиться за установлением льготного периода. Согласно постановлению правительства от 6 апреля, такими отраслями в том числе были признаны авиаперевозки, туризм, гостиницы, общепит и бытовые услуги (салоны красоты, химчистка, ремонт).

Теги:
ипотека, кредит, каникулы, коронавирус, va
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