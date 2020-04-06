У троих московских священников выявили коронавирус 

Трое священников Московской городской епархии заразились коронавирусом, еще двое с симптомами инфекции ожидают результатов анализов. О первых случаях заражения COVID-19 в рядах РПЦ сообщает рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Инфекция была выявлена у клирика церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктора Волкова, а также у священника храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино и временного настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле Георгия Дехтярева.

Кроме того, с подозрением на коронавирус был госпитализирован 83-летний протоиерей Георгий Бреев из храма в Крылатском. По словам прихожан, врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. В том же храме COVID-19 подозревают еще у одного священника — иерея Дмитрия Карпова. Всех контактировавших с ними попросили самоизолироваться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы временно ограничить посещение православных храмов и других религиозных организаций, однако закрывать их, как это сделали власти Санкт-Петербурга и Карелии, он не стал. Позже с соответствующим призывом к верующим обратился и патриарх Кирилл, который предложил своей пастве молиться дома.