В Приморье введут систему смс-пропусков для работающих во время режима самоизоляции

Власти Приморского края ввели систему смс-пропусков для перемещений по работе во время режима самоизоляции, она заработает с 7 апреля. На походы в магазин, экстренное посещение врача и выгул домашнего животного получать разрешение не нужно, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Получать пропуск работающим жителям Приморья придется всего один раз: соответствующее смс-сообщение они получат после того, как в своем аккаунте на сайте госуслуг заполнят анкету «Получение пропуска к месту работы». С собой нужно будет иметь паспорт, справку с работы и телефон с этим смс-кодом.

К настоящему моменту в Приморском крае зафиксировали 7 заражений коронавирусом, один из пациентов, 52-летний мужчина, скончался в начале апреля. Ранее спецпропуска также ввели в Татарстане (по смс) и Нижегородской области (через портал госуслуг); в Краснодарском крае, Севастополе, Пермском крае и Саратовской области, где пропуска для сотрудников выдавали в руки предпринимателям, были массовые очереди. В Москве введение QR-кодов на перемещение по городу отложили.