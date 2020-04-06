«Ведомости»: малый бизнес получит деньги на покрытие убытков не раньше мая 

Пакет антикризисных мер, подготовленный в правительстве для помощи предпринимателям, которые столкнулись с трудностями на фоне пандемии, не предполагает серьезных денежных вливаний. Реальную поддержку малый бизнес сможет получить не раньше мая, утверждают «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников.

По данным собеседников издания, в первую очередь власть будет поддерживать представителей малого и среднего предпринимательства. Однако деньги на покрытие затрат на аренду помещения, выплату зарплат и страховых взносов в апреле предприятиям придется искать самостоятельно. По словам одного из чиновников, в кабмине возникли опасения, что если выделить деньги прямо сейчас, бизнес их «прожжет».

При этом крупным компаниям вряд ли стоит ждать и такой помощи: в правительстве, как сообщает газета, решили ограничиться лишь косвенной поддержкой. Так, например, власти рассматривают возможность докапитализировать Фонд развития промышленности.

С проблемами предприниматели столкнулись после того, как Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем для профилактики распространения коронавируса. После этого многие предприятия — кафе, рестораны, салоны красоты и другие компании, предоставляющие услуги или продающие товары не первой необходимости, вынуждены были прекратить свою работу. При этом компании обязаны были сохранить своим сотрудникам зарплату, многие из них также должны оплачивать аренду помещений.